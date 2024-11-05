"كسور و نزيف".. كواليس وفاة سيدة وإصابة زوجها في حادث بالعجوزة

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقاتها حول إصابة شاب من ذوى الهمم ووفاة زوجته، إثر حادث تصادم بسيارة طائشة بالعجوزة.

وأفاد التقرير الطبي للمصاب، بوجود كسور متفرقة بجميع أنحاء الجسد، كما تبين أن زوجته توفيت إثر إصابتها بكسر بالجمجمة و نزيف.

وقررت النيابة العامة تفريغ كاميرات المراقبة لضبط الفاعل، كما صرحت بدفن جثمان الزوجة.

تلقي المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة مصابا بكسور، وكذا استقبال زوجته جثة هامدة وادعاء حادث مروري بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء سير شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة وبرفقته زوجته على الدراجة النارية ذات الـ3 عجلات المخصصة لذوي الإعاقة أعلي كوبري أكتوبر بدائرة القسم اصطدمت بهما سيارة مجهولة، مما تسبب في إصابة الشاب ووفاة زوجته، جري التحفظ على جثمان المتوفاة داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة ضبط السائق والسيارة المتسببين في الحادث وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.