رئيس مياه مطروح يتابع أعمال إزالة تراكمات الأمطار

شهدت مدينة مرسى مطروح تساقط أمطار متوسطة وخفيفة، صباح اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى تجمع المياه في بعض المناطق، في مواجهة هذه التحديات الطبيعية، وقامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح بمجهودات كبيرة لإزالة تجمعات مياه الأمطار بسرعة وفعالية.

حيث تابع الدكتور مهندس إبراهيم خالد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، أعمال إزالة تراكمات مياه الأمطار بمختلف مواقع المدينة، تم تنفيذ خطة شاملة للتعامل مع تداعيات الأمطار.

حيث بدأت فرق الأزمات والطوارئ العمل فور تساقط الأمطار، مستخدمةً السيارات والمعدات لضمان إزالة المياه المتراكمة بأسرع وقت ممكن.

وعملت الشركة على تنسيق جهودها مع الجهات المعنية مثل غرفة عمليات محافظة مطروح وغرفة عمليات الشركة القابضة، وتم وضع خطط طوارئ مسبقا لمواجهة الأزمات والطوارئ.

بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بمتابعة مستمرة لحالة شبكات الصرف الصحي ومراجعة الأوضاع في الأماكن الحيوية مثل المستشفيات والمدارس والمرافق العامة.

وتركزت الجهود على التأكد من عمل شبكات الصرف بكفاءة ومنع أي انسداد يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الوضع.



تأتي هذه الجهود في إطار التزام الشركة بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، حيث تعمل على تحسين البنية التحتية باستمرار وتعزيز قدراتها في مواجهة الكوارث الطبيعية.