20 نوفمبر.. الزميل ياسر الغُبيري يناقش «الماجستير» في النقد الفني

يناقش الكاتب الصحفي ياسر الغُبيري، مدير تحرير البوابة نيوز، يوم الأربعاء، الموافق 20 نوفمبر الجاري، أطروحته لنيل درجة «الماجستير» في النقد الفني - تخصص نقد أدبي، وذلك عن رسالة بعنوان: «وظائف السارد وتكوين الشخصية في الرواية المُخابراتية.. صالح مرسي نموذجًا»، من المعهد العالي للنقد الفني - أكاديمية الفنون.

وتتكون تتكون لجنة المناقشة والحكم من: الأستاذ الدكتور شوكت نبيل المصري، أستاذ مساعد النقد الأدبي الحديث - المعهد العالي للنقد الفني - أكاديمية الفنون «مشرفًا»، والأستاذ الدكتور حمدي إبراهيم النورج، أستاذ مساعد النقد الأدبي وتحليل الخطاب - المعهد العالي للنقد الفني- أكاديمية الفنون «مناقشًا من الداخل»، والأستاذ الدكتور علاء الدين فتحي الجابري، أستاذ الأدب الحديث - رئيس قسم اللغة العربية - كلية الآداب - جامعة السويس «مناقشًا من الخارج ومقررًا».

يُذكر أن ياسر الغُبيري، صحفي وكاتب وناقد أدبي، يشغل حاليًا منصب مدير تحرير موقع «البوابة نيوز»، بعد أن تولى مسؤولية قسمي «الثقافة والمصريات» لعدة أعوام، وله العديد من الكتابات الأدبية والنقدية في عدة صحف ومواقع مصرية وعربية.

وسبق وصدر للزميل ياسر الغُبيري، عن مركز إنسان للنشر والتوزيع، المجموعة القصصية الأولى، والتي تحمل اسم «ليالي الطين»، وتضم المجموعة، المنتظر مشاركتها في الدورة المقبلة من معرض القاهرة الدولي للكتاب، 14 قصة، تدور في عوالم بعيدة عن ازدحام المدن.