HELL HOUSE LLC ORIGINS: THE CARMICHAEL MANOR في دور العرض المصرية

بجريمة قتل غامضة تعود من الثمانينات، ينطلق غدا فيلم الرعب HELL HOUSE LLC ORIGINS: THE CARMICHAEL MANOR إلى دور العرض المصرية.



تدور القصة حول مجموعة من المحققين الإلكترونيين الذين يتوجهون إلى منزل "كارمايكل مانور" المعزول في غابات نيويورك، الموقع الذي شهد جريمة قتل عائلة كارمايكل الشهيرة في عام 1989 والتي لم تُحل أبدًا. ما يجدونه هناك هو أسرار مدفونة منذ عقود ورعب يختبئ في الظلال منذ زمن طويل قبل أحداث HELL HOUSE LLC.

يعد هذا الفيلم إضافة جديدة إلى سلسلة أفلام الرعب التي تُقدم بطريقة واقعية، ليأخذ المشاهدين في رحلة مشوقة وغامضة، وهو من بطولة بريدجيت روز بيروتا، ديستيني براون، جيمس ليديل، جيديون بيرغر، كايلا بريجيكيان، وفيكتوريا أندرونيك.

الفيلم يعتبر مقدمة لأحداث HELL HOUSE LLC، ويتبع الأجزاء السابقة HELL HOUSE LLC II: THE ABANDONED HOTEL وHELL HOUSE LLC III: LAKE OF FIRE، مما يجعله الجزء الرابع في السلسلة.