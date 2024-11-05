محافظ البحيرة والقنصل الفرنسي يتفقدان قلعة "قايتباي" التاريخية برشيد

استقبلت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، لينا بلان، قنصل عام دولة فرنسا بالإسكندرية، خلال زيارتها اليوم الثلاثاء، لقلعة "قايتباي" التاريخية بمدينة رشيد، حيث تهدف الزيارة إلى تعزيز التعاون الدولي وتعميق العلاقات الثقافية والتاريخية بين مصر وفرنسا، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون في المجالات الصناعية والسياحية والثقافية.

وأكدت محافظ البحيرة، على حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون المشترك مع دولة فرنسا وتعميق أواصر الصداقة التاريخينة التي تجمع بين البلدين، والتي تمتد جذورها عبر العصور.

كما أكدت الدكتورة جاكلين عازر على المكانة الرائدة لمصر على الساحة الدولية، حيث تشهد الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تطورًا ملحوظًا على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، لافتةً إلى أن محافظة البحيرة تمتلك مقومات هائلة في مختلف المجالات الصناعية والسياحية والتجارية، مما يجعلها مؤهلة لتكون وجهة سياحية مميزة، خاصةً مع تلاقي النيل الخالد بالبحر المتوسط.

من جانبها، عبرت القنصل الفرنسي عن اعتزازها بالعلاقات المصرية الفرنسية، وأشارت إلى عمق الصداقات التي تجمع بين الشعبين والقيادتين في البلدين.

كما أعربت عن سعادتها بزيارتها لمحافظة البحيرة، مشيدةً بما تتمتع به من إمكانيات ومقومات استثنائية وما تشهده من إنجازات ملموسة وتطور مستمر في مختلف القطاعات، والتي تعزز مكانتها كوجهة سياحية وثقافية واعدة.

كل ما تريد معرفته عن قلعة قايتباي برشيد

هذا وتجدر الإشارة إلى أن قلعة قايتباي، تقع على الشاطئ الغربي للنيل، وقد أنشأها السلطان قايتباي عام 901 هـ، وتتميز القلعة بتصميمها على شكل حصن مربع مع أربعة أبراج مستديرة تحيط بها خنادق لا تزال آثارها قائمة حتى الآن.

كما عُثر داخل القلعة على حجر رشيد، الذي اكتشفه أحد ضباط الحملة الفرنسية (بوشار) عام 1799، وكان له دور كبير في فك رموزه على يد العالم شامبليون.

ومن المقرر أن تقوم محافظ البحيرة وقنصل عام فرنسا والوفد المرافق لها بزيارة عدد من الأماكن السياحية والتاريخية بمدينة رشيد لتعزيز الروابط الثقافية بين البلدين.

حضر الاستقبال والجولة؛ الدكتورة رشا فوزى مساعد المحافظ للشؤون الصحية والمبادرات واللواء ياسر مهنا رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد ومدير عام أثار رشيد وأ حازم البنا مدير المكتب الاعلامى بالمحافظة.