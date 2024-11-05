"سلمى" للمخرج السوري جود سعيد ينافس في مسابقة آفاق السينما العربية

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في المؤتمر الصحفي عن اختيار فيلم سلمى للمخرج السوري جود سعيد والنجمة سلاف فواخرجي، لينافس في مسابقة آفاق السينما العربية ضمن الدورة الـ 45 من المهرجان (13 - 22 نوفمبر)، ويأتي هذا بالتزامن مع إطلاق البوستر والإعلان الرسمي للفيلم.

وتظهر في بوستر الفيلم النجمة سلاف فواخرجي بشخصية سلمى التي تشرد بنظرها بعيدًا كأنها تحمل همًا ومسؤولية كبيرة في الوقت نفسه، بينما يقدم الإعلان الرسمي للفيلم نظرة سريعة تشويقية على العالم الذي يحيط بسلمى، وفي النهاية إهداء لروح المخرج الراحل عبد اللطيف عبد الحميد الذي يشهد الفيلم آخر ظهور له.

ويحكي فيلم سلمى قصة امرأة وحيدة تحاول أن تجد حلًا لمشاكلها بعد اختفاء زوجها، لتجد نفسها في النهاية أمام خيارين، إما أن تتابع المواجهة حتى النهاية مع كل ما يحمله ذلك من تضحية أو أن تختار خلاصها الفردي مع عائلتها.

والفيلم من إنتاج جود آرت برودكشن، بالمشاركة مع آدامز برودكشن، وهو من إخراج جود سعيد الذي يشارك بالتأليف بالتعاون مع طارق علاف وسومر إبراهيم، ويقوم ببطولة الفيلم سلاف فواخرجي وباسم ياخور والمخرج الراحل عبد اللطيف عبد الحميد وحسين عباس ومجد فضة ونسرين فندي ومغيث صقر وورد عجيب وحسن كحلوس.

وتعتبر هذه هي المرة الرابعة التي ينافس فيها المخرج جود سعيد بفيلم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث كانت المرة الأولى من خلال فيلم بانتظار الخريف (2015) الذي فاز بجائزة أفضل فيلم في مسابقة آفاق السينما العربية، ومطر حمص (2017) ورحلة يوسف (2021) اللذين شاركا في المسابقة نفسها.

والمخرج السوري جود سعيد من مواليد دمشق عام 1980، حصل على درجة الماجستير في الإخراج السينمائي لويس لوميير في ليون بفرنسا، وأنجز أفلامًا فازت بأكثر من 30 جائزة في المهرجانات الدولية من جميع أنحاء العالم.

وتضمنت قائمة أعمال جود سعيد فيلم مرة أخرى (2009) الفائز بجائزة أفضل فيلم عربي في مهرجان سان فرانسيسكو، وفيلم بانتظار الخريف (2015) الفائز بجائزة أفضل فيلم في مسابقة آفاق السينما العربية في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وأفضل سيناريو في مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي، ومسافرو الحرب (2018) الفائز بـ 4 جوائز في أيام قرطاج السينمائية، وهي التانيت البرونزي والتانيت الذهبي للجمهور وأفضل صورة وجائزة الاتحاد الدولي للنقاد (الفيبريسي) لأفضل فيلم، ودرب السما (2019) الفائز بـ 3 جوائز في مهرجان الاسكندرية، وهي أفضل فيلم عربي وأفضل ممثل بالمسابقة العربية وأفضل سيناريو في المسابقة الدولية، ونجمة الصبح (2019) الفائز بالتانيت الذهبي للجمهور في أيام قرطاج السينمائية، بالإضافة إلى رحلة يوسف (2021) الفائز بجائزة أفضل سيناريو في مهرجان الدار البيضاء، ويعتبر سلمى (2024) هو أحدث أعماله.