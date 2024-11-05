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الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الانتخابات الأمريكية 2024.. هاريس للناخبين: "هذه فرصتكم الأخيرة لإحداث تغيير في الانتخابات"

ترامب وهاريس
ترامب وهاريس
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وجهت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، رسالة للناخبين الأمريكيين: "هذه هي فرصتكم الأخيرة لإحداث تغيير في الانتخابات"، وذلك بحسب ما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء.

يذكر أنه تُجرى الانتخابات اليوم الثلاثاء، حيث يصوت ملايين الأمريكيين لاختيار رئيس جديد، إلى جانب انتخابات تشريعية لملء مقاعد في مجلس النواب الأمريكي وأخرى في مجلس الشيوخ.

ومن المتوقع أن يدلي العدد الأكبر من الناخبين بصوته اليوم الثلاثاء؛ لاختيار إما المرشح الجمهوري دونالد ترامب أو المرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس.

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