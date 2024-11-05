بعد إجراء عملية جراحية.. ديانا حداد توجه رسالة مؤثرة لجمهورها

خضعت النجمة ديانا حداد لعملية جراحية ناجحة، ما اضطرها لتأخذ فترة من النقاهة حتى تسترد عافيتها، وما أن انتشر خبر خضوعها لعملية جراحية حتى انهالت عليها الاتصالات والرسائل للاطمئنان عن صحتها ما اضطرها لتوجيه رسالة مؤثرة لمحبيها واصدقائها وزملائها وجمهورها أوضحت من خلالها بأنها بخير وفي مراحل التعافي الأخيرة معتذرة بالوقت نفسه عن عدم قدرتها على الرد على كل الاتصالات والرسائل التي ورد المئات منها على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت ديانا بأنها تستعد للعودة لممارسة نشاطها الفني خلال اليومين القادمين وأوضحت بأنها بدأت بالفعل باختيار أغنيات حفلتها القادمة وكذا مشاركتها في احتفالات اليوم الوطني الإماراتي بداية شهر ديسمبر القادم وقالت في هذا السياق: "احتفلت دولتنا الغالية قبل يومين بيوم العلم ونستعد الآن لاحتفالات اليوم الوطني لدولتنا الحبيبة، وأنا سأشارك بأكثر من مناسبة خلال هذه الاحتفالات".

وعن حالتها الصحية وتفاصيل العمل الجراحي الذي خضعت له قالت: "هي عملية بسيطة جدا ودقيقة في آن واحد، كانت عملية في الجهاز التنفسي وأحمد الله الذي من عليّ بتمام الشفاء والعافية، واليوم انهيت فترة النقاهة الطبية وأمامي يوم او يومين استراحة أعود بعدها لعملي ونشاطي".

في المقابل تعيش ديانا فرحة نجاح أغنيتها الأخيرة "هوى الطائف" من كلمات طلال رواشدة، وألحان حاتم منصور التي تخطت مشاهداتها المليوني مشاهدة على مختلف المنصات الغنائية خاصة أنها أغنية باللهجة السعودية المحببة على قلب النجمة ديانا حداد، حيث قالت إن هذه الأغنية لامستها منذ أن سمعتها لأول مرة.