لقاء بجهاز تنمية دمياط الجديدة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين

عقد الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، اجتماع موسع بالقاعة الرئيسية للإجتماعات بمقر الجهاز، مع العميد مهندس محمد سامي مدير مشروع تطوير خدمات المواطنين،والمهندس أسامة عمار مدير الدعم الفني، المهندس محمد عبد الرازق أخصائي التدريب والمتابعة بوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى ، بحضور مديري الإدارات المعنية بالجهاز، لمناقشة تقرير تقييم الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.

في مستهل الإجتماع، أبدى رئيس الجهاز ترحيبه وشكره وتقديره للحضور، مشيرًا إلى أهمية الاجتماع في تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية، مشددا على ضرورة تضافر كافة الجهود لتنفيذ توجيهات وقرارات وزارة التخطيط، بما يساهم في رفع مستوى أداء مختلف إدارات الجهاز .

وتركزت المناقشات حول تقرير تقييم الأداء الوظيفي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لسكان المدينة، والجهود المبذولة فى تقديم الخدمات للمواطنين لضمان تحقيق التنمية المستدامة.

حيث استعرض المهندس أسامة عمار مدير الدعم الفني للمشروع بوزارة التخطيط، أبرز نقاط تقرير تقييم الأداء وكذلك أبرز التحديات التى تواجه عملية التحول الرقمي والمقترحات الكفيلة بتجاوزها.

من جانبه أشاد العميد مهندس محمد سامي مدير المشروع بوزارة التخطيط، بحجم الدعم والاهتمام المقدم من رئيس الجهاز، فى سبيل الإنتهاء من أعمال التحول الرقمي، معبرا عن تقديره لذلك الدعم القوي فى سبيل تحسين مستوى الخدمات وتلبية إحتياجات سكان ومستمرى مدينة دمياط الجديدة.

وفى ختام الاجتماع، تم إتخاذ عدد من القرارات والتوصيات ذات الصلة ، والتى تعزز من فعالية العمل الحكومى ، وتضمن تحقيق النتائج المرجوة ،وتطوير الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة المطلوبة لخدمة سكان ومستمري مدينة دمياط الجديدة.

ولفت إلى أن تلك الخطوة تأتى فى ضوء بروتوكول التعاون المثمر والبناء بين المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والأستاذة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي،فى مجال تطوير خدمات المواطنين والمستثمرين بالمدن الجديدة.