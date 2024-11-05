الانتخابات الأمريكية 2024.. 70% من إعلانات كامالا هاريس ركزت على حقوق المرأة

أفادت وسائل إعلام أمريكية، أن أكثر من 70% من إعلانات كامالا هاريس ركزت على حقوق المرأة والإجهاض، فيما ركزت أكثر من 97% من إعلانات دونالد ترامب ركزت على الضرائب، وذلك بحسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء.

يذكر أنه الانتخابات الأمريكية تجرى، اليوم الثلاثاء، حيث يصوت ملايين الأمريكيين لاختيار رئيس جديد، إلى جانب انتخابات تشريعية لملء مقاعد في مجلس النواب الأمريكي وأخرى في مجلس الشيوخ.

ومن المتوقع أن يدلي العدد الأكبر من الناخبين بصوته اليوم الثلاثاء؛ لاختيار المرشح الجمهوري دونالد ترامب أو المرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس.