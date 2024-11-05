حجز دعوى لطرد الجمعية الرياضية لسباق الخيل بنادي الشمس للحكم

حجزت محكمة شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، دعوي طرد، أقامها هيثم عباس المستشار القانوني لنادي الشمس الرياضي، لانتهاء مدة الايجار المتفق عليها بالعقد المبرم بين نادي الشمس ونادي الجمعية الرياضية لسباق الخيل ومالكي الجياد، للحكم بجلسة 26 نوفمبر الجاري.

حيث طالب هيثم عباس، ببطلان عقد الإيجار وذلك مؤيدا بنصوص المواد القانونية وطلب أيضا بإخلاء المكان وتسليمه لنادي الشمس خالي من الأشخاص والشواغل وإلزام نادي الجمعية الرياضية لسباق الخيل ومالكي الجياد بتقديم اصل العقد المبرم فيما بينهم المؤرخ ٢٠٠٣/١٠/٢١ كما أقامت الجمعية الرياضية لسباق الخيل ومالكي الجياد دعوى فرعية وطلبت إثبات ملكيتها لقطعة الأرض محل التداعي وتم ندب خبير للانتقال الي قطعة الأرض لمعاينتها علي الطبيعة وبيان المستندات الدالة علي تلك العلاقة الإيجارية واودع الخبير تقريره.