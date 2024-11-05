دينا الرفاعي تدعم فريق "مسار" بعد تأهله للمرة الأولى في بطولة دوري أبطال إفريقيا للسيدات

دعمت الدكتورة دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرفة على الكرة النسائية، فريق مسار الذي تأهل للمرة الأولى في تاريخه إلى بطولة دوري أبطال إفريقيا للسيدات بوصفه بطل الدوري المصري الممتاز للسيدات 2023-2024، وصاحب المركز الثاني في تصفيات شمال إفريقيا.

وقالت الرفاعي، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، نتمنى لفريق مسار كل التوفيق ، وان تكون هذه التجربة مفيدة له وتثقله بالخبرات والتجارب المختلفة، وتصبح اللاعبات خير ممثلين للدولة المصرية، مما يدعم ذلك كرة القدم النسائية في مصر .

و استكملت الرفاعي " نتمنى وهدفنا وصول فريق مصر لنهائيات دوري أبطال إفريقيا للسيدات، والمنافسة بقوة على اللقب".

وأضافت الرفاعي، ان الكرة النسائية في مصر أصبحت لها قاعدة شعبية، ورغم التحديات أصبحت فرق مصر تتنافس وتبذل مجهودات ملحوظة لرفع اسم ناديها.

وأشارت المشرفة على الكرة النسائية في مصر، فرق الأندية المختلفة أصبحت تتنافس وبقوة على تصدر الدوري وخلق مساحة مميزة وفريدة لملف الكرة، وجميع مسئولي الاتحاد يسعى وبقوة لدعم الملف ومتابعة الفرق واللاعبات، وسنتصدى لجميع التحديات.

الجدير بالذكر، أن ملف الكرة النسائية بدأ في الظهور وتحقيق نجاحات مؤخرا بعد خطة موسعة للمشرفة على الكرة النسائية.

ويغادر فريق مسار لكرة القدم النسائية، يوم الخميس الموافق 7 نوفمبر المقبل إلى الرباط ، كممثل لمصر في المغرب، من أجل المشاركة في دوري أبطال إفريقيا 2024.

حيث أنه من المقرر أن تبدأ منافسات دوري إفريقيا يوم السبت الموافق 7 نوفمبر المقبل لتستمر حتى 23 نوفمبر .