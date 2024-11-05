الانتخابات الأمريكية 2024.. كامالا هاريس تصوت عبر البريد

أفادت وسائل إعلام أمريكية، أن المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس قامت بالتصويت في الانتخابات الرئاسية عبر البريد، والمرشح الجمهورية دونالد ترامب ترامب سيصوت في فلوريدا، وذلك بحسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء.



يذكر أنه تُجرى الانتخابات اليوم الثلاثاء، حيث يصوت ملايين الأمريكيين لاختيار رئيس جديد، إلى جانب انتخابات تشريعية لملء مقاعد في مجلس النواب الأمريكي وأخرى في مجلس الشيوخ.

ومن المتوقع أن يدلي العدد الأكبر من الناخبين بصوته اليوم الثلاثاء؛ لاختيار إما المرشح الجمهوري دونالد ترامب أو المرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس.