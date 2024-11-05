الأهلي يلجأ لخبير نمساوي لمعرفة سبب إصابة إشراف داري

عرض مسئولو النادي الأهلي الفحوصات الطبية ونتيجة الأشعة التي أجراها المغربي أشرف داري مدافع الفريق على أحد الخبراء الأجانب المتخصصين في إصابات الملاعب لتحديد طبيعة إصابة اللاعب وطريقة علاجه.

وتجددت إصابة أشرف داري في الكاحل التي تعرض لها في شهر سبتمبر الماضي خلال تواجده مع منتخب المغرب وسط تخوف في الأهلي من استمرار معاناة اللاعب كثيرا وغيابه عن صفوف الفريق.



وأرسل مسئولو النادي الأهلي نتيجة الفحوصات إلى الخبير النمساوي كريستيان فينك لمعرفة سر الإصابات المتلاحقة وتجددها باستمرار خلال الفترة الأخيرة.



وتعاقد الأهلي مع المغربى أشرف داري في الميركاتو الصيفي ولم يشرك الا دقائق معدودة في مباراة العين الإماراتي في بطولة إنتركونتيننتال وبعدها تجددت الإصابة مرة أخرى وتأكد غيابه لمدة أسبوعين.

وعلمت "البوابة نيوز" أن هناك تخوف داخل النادي الأهلي من معاناة أشرف داري من إصابة مزمنة في الكاحل، بعدما نما إلى علم المسئولين أن اللاعب كان يعاني من هذه الإصابة قبل انتقاله للأهلي وإنه تعاطى "كورتيزون" للتعافي من الإصابة.