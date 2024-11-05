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الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ سوهاج يعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي للاستماع لمطالب وشكاوى المواطنين

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
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عقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اللقاء الجماهيري الأسبوعي بديوان عام المحافظة، بحضور 360 مواطنًا من مختلف مراكز سوهاج، وذلك للاستماع لمطالبهم وشكاواهم والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها.

حضر اللقاء أيضًا الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

شهد اللقاء تنوعًا في الطلبات المقدمة من المواطنين، والتي شملت مجالات متعددة، مثل الإسكان، وتوفير فرص العمل، ودعم المشروعات الصغيرة، وتحسين المرافق والخدمات العامة، وطلبات للأشخاص ذوي الإعاقة، وحرص المحافظ على مناقشة تلك الطلبات مع المسؤولين المعنيين، حيث تمت الاستجابة الفورية لعدد من الشكاوى، بينما أحيلت طلبات أخرى للدراسة والبحث بهدف إيجاد حلول عملية لها في أقرب وقت.

وأكد محافظ سوهاج خلال اللقاء حرصه على التواصل الدائم مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم، مؤكدا على أن اللقاءات الجماهيرية تمثل منصة فعالة لتفاعل المواطنين مع المسئولين، وتعكس التزام الدولة بتلبية احتياجات المجتمع.

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