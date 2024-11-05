محافظ سوهاج يعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي للاستماع لمطالب وشكاوى المواطنين

عقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اللقاء الجماهيري الأسبوعي بديوان عام المحافظة، بحضور 360 مواطنًا من مختلف مراكز سوهاج، وذلك للاستماع لمطالبهم وشكاواهم والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها.

حضر اللقاء أيضًا الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

شهد اللقاء تنوعًا في الطلبات المقدمة من المواطنين، والتي شملت مجالات متعددة، مثل الإسكان، وتوفير فرص العمل، ودعم المشروعات الصغيرة، وتحسين المرافق والخدمات العامة، وطلبات للأشخاص ذوي الإعاقة، وحرص المحافظ على مناقشة تلك الطلبات مع المسؤولين المعنيين، حيث تمت الاستجابة الفورية لعدد من الشكاوى، بينما أحيلت طلبات أخرى للدراسة والبحث بهدف إيجاد حلول عملية لها في أقرب وقت.

وأكد محافظ سوهاج خلال اللقاء حرصه على التواصل الدائم مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم، مؤكدا على أن اللقاءات الجماهيرية تمثل منصة فعالة لتفاعل المواطنين مع المسئولين، وتعكس التزام الدولة بتلبية احتياجات المجتمع.

1000005720

1000005728

1000005726