"نبذ العنف ونشر روح المحبة والتسامح" ندوة لأوقاف الفيوم بمدرسة أحمد معبد

عقدت أوقاف ادارة أبشواي ندوة علمية، بمدرسة أحمد معبد، بتوجيهات من وزير الأوقاف الدكتور أسامة السيد الأزهري، وبرعاية الدكتور محمود الشيمي مدير المديرية، وبإشراف من الشيخ أحمد صابر مدير الإدارة، وبحضور كل من الشيخ غريب رجب علي، وممثل الكنيسة، ولمياء أحمد حسن مديرة المدرسة.

ويأتي ذلك في إطار الدور التثقيفي والتنويري الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية، وضمن مبادرة “بداية بناء الإنسان”.

وخلال اللقاء أكد العلماء، أن نشر ثقافة التسامح والمحبة والإخاء هو السبيل الفعال لمواجهة كافة أشكال التطرف والعنصرية، والانقسامات الفكرية، التي تهدد وحدة المجتمع والدولة، مشيرين إلى أن التطرف يأتي نتاج الأفكار المغلوطة، التي يجب محاربتها بالفكر السليم، والتربية الصحيحة، وعدم الانسياق وراء الأفكار الهدامة.

كما أوضح العلماء أهمية التسامح، وضرورة نبذ العنف والتعصب، وكيفية قبول الآخر، والتعايش السلمي، مشيرين إلى أهمية هذا النوع من الموضوعات ذات الطبيعة الخاصة، والتي يشكل تناولها بعدا مهما في حياتنا، هو العودة إلى الوسطية والتسامح، ونبذ العنف والتطرف بكافة أشكاله.

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