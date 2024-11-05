وزير الإسكان يلتقي نائب نظيره الروسي لبحث سبل التعاون المشترك

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نيكيتا ستاسيشين، نائب وزير البناء والإسكان والمرافق الروسي، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، والسفير حسن الليثى، مستشار الوزارة للتعاون الدولى.

واستهل وزير الإسكان، اللقاء، بالترحيب بنائب الوزير الروسي، والوفد المرافق له فى مصر، ومشاركتهم في فعاليات النسخة الـ12 للمنتدى الحضري العالمي، مؤكدًا على عمق ومتانة العلاقات بين مصر وروسيا، ومشيرًا إلى التجربة العمرانية المصرية الغنية بتفاصيلها في مختلف المجالات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتناول الوزير تجربة الدولة المصرية في مجال تطوير المناطق غير الآمنة، ونقل سكان تلك المناطق لوحدات سكنية كاملة التشطيب والتأثيث فى مجتمعات حضارية مكتملة الخدمات وتحقق جودة الحياة لسكانها، حيث أبدى الوفد الروسى إعجابه الشديد بما حققته الدولة المصرية في هذا المجال.

كما أشار المهندس شريف الشربيني، إلى جهود الدولة المصرية في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير حياة كريمة لنحو 60 مليون مواطن مصرى يقطنون بالمناطق الريفية، حيث أشار مسؤولو الوفد الروسى إلى أن لديهم تجربة مشابهة لتطوير بعض المناطق الريفية، ويمكن تبادل ومشاركة الخبرات مع الدولة المصرية في هذا المجال.

ووجه الوفد الروسى بإعداد مذكرة تفاهم مع وزارة الإسكان المصرية، حيث رحب المهندس شريف الشربيني بذلك، موجهًا بعقد المزيد من اللقاءات بين المختصين من الجانبين لوضع خطة عمل تنفيذية، وترجمة التعاون إلى واقع ملموس.