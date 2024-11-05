الانتخابات الأمريكية 2024.. إي بي سي: المنافسة بين ترامب وهاريس متقاربة ومن الصعب التكهن بالفائز

أفادت فضائية "إي بي سي نيوز"، بأن المنافسة بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس متقاربة، وهو ما قد يجعل من الصعب التكهن بالفائز في الساعات التي تلي إغلاق صناديق الاقتراع، وذلك بحسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء.

وأضافت الفضائية، أن الإعلان عن الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 قد لا يكون في ليلة الانتخابات، موضحًا أن استطلاعات الرأي تظهر تقاربًا بين نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب.

يذكر أنه تُجرى الانتخابات اليوم الثلاثاء، حيث يصوت ملايين الأمريكيين لاختيار رئيس جديد، إلى جانب انتخابات تشريعية لملء مقاعد في مجلس النواب الأمريكي وأخرى في مجلس الشيوخ.

ومن المتوقع أن يدلي العدد الأكبر من الناخبين بصوته اليوم الثلاثاء؛ لاختيار إما المرشح الجمهوري دونالد ترامب أو المرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس.