الانتخابات الأمريكية 2024.. القاهرة الإخبارية: بعض مقار الانتخاب بميشيجان غير مؤمنة شرطيا

قال ياسر نور الدين، مراسل القاهرة الإخبارية من ميشيجان، إن عشرات الناخبين بإحدى مدارس ميشيجان دخلوا بسلاسة باللجان في كل مراكز الاقتراع بالمنطقة مع عدم وجود أي تأمينات شرطية للمقار الانتخابية.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن ذلك قد يكون لعدم قدرة الشرطة لتأمين كل هذه المراكز، مشيرا إلى أن بعض المقار الانتخابية ليس عليها أي لافتات تشير إلى أن هذه المقار مقار انتخابية مما يسبب لبسا لدى الناخبين.

وتابع أن لجان الانتخابات تستقبل الناخبين وتتأكد من هويتهم ثم يأخذون الأوراق التي يقترعون فيها، مشيرا إلى أن الانتخابات في الولايات المتحدة ليست رئاسية فقط ولكن هناك انتخابات لبعض أعضاء مجلس النواب والشيوخ، وكذلك انتخابات لمجلس التعليم التي تلقى اهتماما كبيرا من العرب المسلمين وغير المسلمين.