محافظ الفيوم يوجه بتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص ومشروعات للأولى بالرعاية

وجه الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، بتوفير فرص عمل للشباب والفتيات ـ ومن بينهم ذوي الهمم ـ بمصانع وشركات القطاع الخاص، ومشروعات تنموية وترخيص أكشاك للأولى بالرعاية، كما وجه بتوفير مساعدات مالية عاجلة ومعاشات للحالات الأكثر احتياجاً، بجانب توفير الرعاية الصحية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية، كما وجه وكيل وزارة الزراعة، بمخاطبة الوزارة، لدراسة شكوى موظفي قطاع التشجير الملحقين للعمل بمديرية الزراعة من تأخر صرف رواتبهم.



جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبدالحميد سكرتير عام محافظة الفيوم، والأستاذ أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والأستاذ جبريل عبدالوهاب سيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، والدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة والسكان، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والأستاذ خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والأستاذ سيد صلاح رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، والأستاذ سعد عشري وكيل مديرية العمل بالفيوم، والأستاذ أشرف درويش رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والأستاذ طارق مهلهل مدير الإدارة المالية بفرع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالفيوم، والأستاذة رحاب أبو غرب مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام محافظة الفيوم، وممثلي المؤسسات والجمعيات الأهلية، والجهات ذات الصلة.



خلال اللقاء، استمع محافظ الفيوم، لمطالب عدد من الشباب والفتيات ـ ومن بينهم ذوي الهمم ـ الراغبين بالعمل في القطاع الخاص، موجهاً وكيل مديرية العمل، بسرعة توفير فرص عمل لهم بشركات ومصانع القطاع الخاص، تبعاً لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية وظروفهم المعيشية، مشدداً على متابعة العمالة الخاصة بمختلف المؤسسات والشركات والمصانع، للتأكد من عمل الشباب والفتيات بها فعلياً، وتقاضيهم للأجور تبعاً للشروط والقوانين المنظمة للعمل، كما وجه رؤساء مجالس المدن ببحث ودراسة عدد من الحالات الراغبين في فتح أكشاك على أطراف المدن خاصة الفئات الأكثر احتياجاً وأصحاب الهمم، طبقاً للشروط المنظمة لذلك، فضلاً عن توفير التمويل اللازم لفتح مشروعات تنموية للأسر الأولى بالرعاية، بالتنسيق مع رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم.

وفي قطاع الحماية الاجتماعية، وجه المحافظ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، بالتنسيق مع مسئولي الجمعيات الأهلية، لعمل عدد من التدخلات الاجتماعية لبعض الحالات من الأسر الأولي بالرعاية، وتوفير المساعدات المالية والعينية العاجلة لهم، إضافة لبحث ودراسة عدد من الحالات لبيان إمكانية منحهم معاشات شهرية، والدخول تحت مظلة "تكافل وكرامة" لتوفير الحياة الكريمة لهم، والعمل على التنسيق مع مسئولي إحدى الجمعيات الأهلية لتوفير كرسي متحرك لمسن غير قادر على المشي، فضلاً عن توفير العلاج اللازم لشاب يعاني من كهرباء زيادة على المخ.

وفي قطاع الصحة، وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الصحة والسكان، بسرعة إنهاء إجراءات الكشف الطبى اللازم والعلاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية، وسرعة إجراء الفحص الطبي اللازم لأخوين يعانيان من ضمور بخلايا المخيخ وغير قادرين على الكسب، وبحث منحهما معاشاً شهرياً طبقاً للوائح والقوانين، ودراسة إمكانية توفير العلاج لهما على نفقة الدولة، بجانب عمل القومسيون الطبي اللازم لشاب يعانى من مرض مناعي "تيبس بالفقرات"، وأخر معاق بيده اليمنى، لبيان إمكانية منحهما معاشاً شهرياً من قبل التضامن الاجتماعي، بجانب سرعة بحث إمكانية توفير مفصل ركبة لسيدة من الأولى بالرعاية، وتوفير العلاج اللازم على نفقة الدولة لشاب يعانى من التهاب بالكبد، مع سرعة توفير المساعدات العاجلة لتلك الحالات من قبل مسئولي التضامن الاجتماعي.



وفي إطار تنفيذ تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، للقيادات التنفيذية بعقد لقاءات دورية لخدمة المواطنين بمختلف مراكز المحافظة، عقد الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، لقاءً لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لقرية زاوية الكرادسة، التابعة لمركز الفيوم، بحضور الأستاذ خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، بحث خلاله عدد 23 شكوى ومطلب لأهالي المركز والقرى التابعة، ووجه بسرعة بحث جميع المطالب والمشكلات، بالتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم الحلول الإيجابية لها.

كما عقد الأستاذ أحمد شاكر سكرتير عام محافظة الفيوم المساعد، لقاءً لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، بحضور الدكتور أحمد ثابت رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة، وممثلي الجهات المعنية، بحث خلاله 32 حالة.

تنوعت المطالب والشكاوى التي تم بحثها بمركزي الفيوم وإطسا، بين طلبات توفير معاش تكافل وكرامة، ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، وتوفير مشروعات صغيرة بالتنسيق مع فرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص للشباب من الجنسين، بالتنسيق مع مديرية العمل، بالإضافة إلى بحث مطالب عدد من المواطنين، بشأن تراخيص البناء والمحال التجارية والأكشاك المستوفاة للشروط، وبحث عدد من المشكلات المتعلقة بالقطاعات الخدمية والتنموية على أرض المحافظة.

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