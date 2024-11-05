خالد فتحي يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة اتحاد اليد

تقدم خالد فتحي بأوراق ترشحه لرئاسة مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، اليوم الثلاثاء، في الانتخابات المقرر إجرائها الجمعة 13 ديسمبر المقبل، للدورة الانتخابية 2024-2028.

ويمتلك خالد فتحي سيرة ذاتية مميزة على مستوى ممارسة كرة اليد لاعبًا وإداريًا، حيث لعب على مستوى الفريق الأول في نادي الزمالك والمنتخب الوطني، وتولى من قبل رئاسة جهاز كرة اليد بنادي الزمالك في فترات مميزة لفريق كرة اليد، إضافة إلى توليه من قبل إدارة التسويق في الاتحاد المصري لكرة اليد، وتوليه منصب نائب مدير بطولة العالم لكرة اليد للرجال - مصر 2021.

وفُتح باب الترشح بداية من الجمعة ويستمر حتى بعد غدٍ الخميس.

وتقام الانتخابات طبقا للائحة النظام الأساسي المعتمدة عام 2017 والمنشورة في الجريدة الرسمية، والتي تنص على إقامة انتخابات مفتوحة على مناصب: رئيس الاتحاد - نائب رئيس الاتحاد - أمين الصندوق - 6 أعضاء من بينهم سيدة على الأقل.