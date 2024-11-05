السبت.. قصور الثقافة تطلق ملتقى "الشرق الأول للفرق الفنية" بالزقازيق

تنطلق السبت المقبل، في السابعة مساء، فعاليات ملتقى الشرق الأول للفرق الفنية على المسرح المكشوف بقصر ثقافة الزقازيق، ضمن برامج وزارة الثقافة.

المهرجان تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وتقدم فعالياته على مدار ٥ أيام بالمجان، وينظمه فرع ثقافة الشرقية التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي، بإشراف الشاعر أحمد سامي خاطر.

ويشهد حفل الافتتاح عرضا فنيا لفرقة الشرقية للفنون الشعبية، تقدم خلاله مجموعة متنوعة من الفقرات الاستعراضية المستوحاة من التراث الشرقاوي بقيادة الفنان أحمد واصف. وفي اليوم التالي تقدم فرقة محمد عبد الوهاب للموسيقى العربية عرضا فنيا بقيادة المايسترو أحمد حسني.

وتتواصل الفعاليات مع حفل غنائي تحييه فرقة بلبيس للموسيقى العربية، يوم ١١ نوفمبر، بقيادة المايسترو محمود هنداوي. وتقدم فرقة الشرقية للموسيقى والغناء الشعبي، في اليوم التالي فقرات غنائية تراثية بقيادة الفنان صبري رفاعي.

وتختتم الفعاليات مع باقة من الابتهالات والأناشيد الدينية تقدمها فرقة الشرقية للإنشاد الديني بقيادة المايسترو أحمد صلاح.