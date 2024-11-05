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الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الانتخابات الأمريكية 2024.. 20 ولاية تواصل فتح أبوابها أمام المصوتين

ترامب وهاريس
ترامب وهاريس
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فتحت مراكز الاقتراع في أكثر من 20 ولاية أمريكية اليوم /الثلاثاء/ أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي تشهدها الولايات المتحدة ويتنافس فيها المرشح الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية نائبة الرئيس كامالا هاريس.


وذكرت شبكة "سي.إن.إن." الأمريكية أن هذه الولايات هي "ألاباما" و"ديلاوير" و"واشنطن" و"جورجيا" و"فلوريدا" و"إلينوي" و"كانساس" و"ماريلاند" و"ميتشيجن" و"ميسوري" و"بنسلفانيا" و"ماساتشوستس" و"رود أيلاند" و"تينيسي" و"ساوث كارولينا". 


وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن عدة ولايات أخرى تقع شمال شرقي الولايات المتحدة قد فتحت أبوابها قبل ساعات أمام الناخبين وهي "كونيتيكت" و"نيو جيرسي" و"نيويورك" و"نيو هامبشير" و"فرجينيا" و"إنديانا" و"كنتاكي" و"مين" بالإضافة إلى "فيرمونت".
وتشير آخر استطلاعات الرأي إلى تقارب شديد في النسب بين ترامب وهاريس؛ وهو ما يعكس أن السباق سيكون ساخنا حتى اللحظات الأخيرة، وربما تخرج النتيجة بفارق ضئيل.
 

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