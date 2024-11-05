بعد انسحاب أبو النصر.. مرشح وحيد على نائب الرئيس بالانتخابات التكميلية للأهلي

أعلن الدكتور أحمد أبو النصر، عضو الجمعية العمومية للنادي الأهلي الانسحاب من سباق الترشح على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، في الانتخابات التي كان مقرر لها يومي 28 و29 نوفمبر الجاري.

وتوجه أبو النصر للنادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، وسحب أوراق الترشح معلنًا انسحابه بشكل رسمي.

وأصبح المستشار محمود فهمي المرشح الوحيد على منصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي خلفًا للراحل العامرى فاروق.

وكان مجلس إدارة الأهلي وجه الدعوة للأعضاء العاملين المُسددين للاشتراك السنوي لآخر سنة مالية، الذين لهم حق الحضور، لاجتماع الجمعية العمومية العادية، للاجتماع يومي 28 و29 نوفمبر الجاري لاعتماد الميزانية وانتخاب نائب لرئيس مجلس الإدارة، خلفا للعامري فاروق.