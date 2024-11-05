" بداية" جامعة بني سويف تطلق قافلة طبية تنموية شاملة لقرية الميمون

أطلقت جامعة بني سويف، اليوم، قافلة طبية تنموية شاملة إلى قرية الميمون التابعة لمركز الواسطي، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ،ضمن مبادرة رئيس الجمهورية " بداية" جديدة لبناء الإنسان، بمشاركة كليات الطب البشري, وطب الأسنان، وكلية العلاج الطبيعي ، وكلية الصيدلة ، الطب البيطري، و كلية التمريض ، والإعلام، وكلية الزراعة، وكلية علوم الأرض، وكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة، وكلية الآداب، وكلية الخدمة الاجتماعية التنموية، وكلية التربية، وكلية الفنون التطبيقية، وبالتعاون مع منطقة وعظ بني سويف ومشاركة في التنظيم فريق طلاب من أجل مصر.

وأكد رئيس الجامعة أن تلك القافلة تعد واحده ضمن سلسلة القوافل التي سيتم تنظيمها خلال ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء إنسان، حيث تم توقيع الكشف الطبي علي أكثر من الف حالة في تخصصات الأطفال والعظام والباطنة والرمد والجلدية والنساء والجراحة العامة والأنف والآذن، وتم صرف الأدوية بالمجان، لافتا إلى مشاركة كلية الإعلام والخدمة الاجتماعية في موضوعات توعوية عن التنمر على طفل القرية و التربية الوالدية الصحيحة و الأمراض النفسية والولادة الطبيعية والرضاعة الطبيعية.

كما شاركت منطقة الوعظ بمحاضرات توعوية بقضايا معاصرة منها ( مخاطر التفكك الأسري على الفرد والأسرة والمجتمع - تنظيم الأسرة - حق الأولاد - مخاطر الاستخدام الخاطئ والسلبي للسوشيال ميديا - الوقاية خير من العلاج - المحافظة على سلامة النفس البشرية والبيئة التي نعيش فيها - فضل العمل التطوعي.