الانتخابات الأمريكية 2024.. مراكز الاقتراع تفتح أبوابها على طول الساحل الشرقي

فتحت صناديق الاقتراع أبوابها في مختلف أنحاء الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، حيث يدلي الناخبون بأصواتهم لاختيار الرئيس الجديد لأمريكا بعد انتهاء مدة الرئيس الحالي جو بايدن.

وكانت مراكز الاقتراع في ولايات مثل نيويورك ونيوجيرسي وماين وفيرجينيا من بين المراكز التي فتحت أبوابها في الساعة السادسة صباحًا مع انطلاق الانتخابات.



وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في ولاية أوهايو في الساعة 6:30 صباحًا، وتم افتتاح مواقع فيرمونت في الساعة 5 صباحًا.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الخامسة صباحًا بالتوقيت الشرقي في ولاية جرين ماونتن قبل الانتخابات الرئاسية التاريخية، حيث يتطلع الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب إلى استعادة البيت الأبيض من نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس.

وقبل يوم واحد من الانتخابات، كانت معظم استطلاعات الرأي تشير إلى تقارب دونالد ترامب وكامالا هاريس، لكن بعض مؤشرات استطلاعات الرأي وضعت ترامب في المقدمة.