تحرير 2102 محضر تمويني خلال أكتوبر الماضي بالفيوم

تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية، خلال شهر أكتوبر الماضي، والتي استعرضها تقرير سامح شبل مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة.

وأكد المحافظ، على ضرورة تضافر جهود جميع الجهات في الرقابة المستمرة، وإحكام السيطرة على الأسواق ومنافذ البيع، للتأكد من توافر وجودة المعروض من السلع الغذائية والخضراوات، وإتاحتها للمواطنين دون مغالاة في الأسعار، وكذا مجابهة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري، وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، دائمًا ما يؤكد على أهمية هذا القطاع، مشدداً على ضرورة تكثيف الحملات للتأكد من ضبط الأسواق والأسعار، وسلامة المعروض من اللحوم والمواد الغذائية ومطابقتها للاشتراطات الصحية.

من جهته، أوضح مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، أنه تم تحرير 2102 محضرًا تموينيًا متنوعًا في مختلف الأنشطة التموينية، خلال شهر أكتوبر الماضي، بمختلف دوائر المحافظة من قرى ومراكز ومدن، تتعلق بمخالفات الـمخابز، والمطاحن، والأسواق، والمواد البترولية، منها 1264 محضرًا بقطاع المخابز، بواقع 114 محضر نقص وزن رغيف الخبز، و282 محضر إنتاج رغيف غير مطابق للمواصفات القانونية، و3 محاضر توقف عن الإنتاج، و5 محاضر عدم الالتزام بالمواعيد المقررة للعمل والإنتاج، وعدم وجود موازين، ومبيعات وهمية، إضافة إلى 50 محضر تصرف وتجميع للدقيق البلدي، و6 محاضر عدم وجود سجلات، و5 محاضر عدم وجود ميزان بالمخابز، و796 محضر لمخالفات أخرى.

وأضاف، أنه في مجال الأسواق والمواد البترولية، تم تحرير 838 محضرًا متنوعًا، شملت 472 محضر عدم الإعلان عن الأسعار، و43 محضر بيع بأزيد من السعر، و13 محضر عدم وجود فواتير، و37 محضر انتهاء صلاحية، ومحضرين بدون ترخيص، و8 محاضر بضائع مجهولة المصدر، و30 محضر تجميع دقيق وسلع مدعمة، و90 محضر عدم وجود شهادة صحية للعاملين بالمنشآت، وغيرها.

وتابع وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الحملات أسفرت عن ضبط 22804 كجم من الدقيق، و3370 عبوة عصائر ومعلبات، و954 كيس مكرونة مختلفة الاوزان، و17402 عبوة بقالة، و155 كجم دواجن وأسماك، و2530 عبوة أسمدة زراعية وأعلاف مختلفة الأصناف، و1493 كجم من اللحوم ومصنعاتها، و200 كجم من السكر، و500 كجم من الذرة، و10كجم من التوابل، و230 كجم من الزيت، و758 عبوة دهانات وبويات، كما تم ضبط 3804 كجم من منتجات الألبان، و210 لتر سولار، و85 عبوة مبيدات زراعية، و240 لتر بنزين، و803 علبة سجائر، و119 عبوة منظفات، و336 عبوة مواد تجميل، و4793 عبوة من مأكولات الأطفال.

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