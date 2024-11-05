الثلاثاء 05/نوفمبر/2024 - 03:21 م

دفعت جامعة مطروح برئاسة الدكتور مصطفى النجار، اليوم الثلاثاء الموافق الخامس من نوفمبر 2024، بقافلة متكاملة شارك فيها كليات الطب البيطري، والزراعة البيئية والصحراوية، والتمريض، والطفولة المبكرة، استهدفت قرية الجراولة التابعة لمركز ومدينة مرسى مطروح، ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري".

وأوضح رئيس جامعة مطروح، أن كلية الطب البيطري قدمت عدد من الخدمات لمربي الأغنام والماشية بالقرية والمناطق المجاورة لها، ومربيات الطيور المنزلية، وأصحاب المزارع (حيوانات مزرعة – مزارع دواجن)، ومربي الحيوانات الأليفة، حيث تم تقديم خدمات الكشف والعلاج لـ 20 حالة التهاب رئوى، و16 حالة إسهال في أغنام صغيرة، 90 حالة ضعف عام وهزال، حالة ورم سرطان، تجريع طفيليات داخلية وخارجية 273 حالة بإجمالى 400 حالة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن القافلة الطبية الصحية التي نظمتها كلية التمريض بالوحدة الصحية لقرية الجراولة، تضمنت متابعة الأمراض المزمنة من الضغط والسكر للمترددين على الوحدة من النساء والرجال، وقياس الوزن والطول والنمو للأطفال المترددين على الوحدة.

وأضاف الدكتور مصطفى النجار، أن كلية التربية للطفولة المبكرة لديها أنشطة تفاعلية تعليمية وتربوية، استهدفت تنمية المفاهيم اللغوية والعلمية لأطفال الروضة والصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية، وتنمية المهارات الحركية باللعب مع الأطفال بالبلونات وتنمية المهارات الفنية من خلال الاورجامي، ومناقشة بعض المشكلات السلوكية والنفسية.

فيما نظمت كلية الزراعة الصحراوية والبيئية، زيارة لعدد من مزارع أهالي القرية، تم فيها فحص الإصابات الحشرية والمرضية على الأشجار، وتم تعريف المزارعين بطرق الوقاية والمكافحة لكل آفة وطرق العناية بالأشجار والحصول على أعلى عائد من المحصول.

ضمن "بداية".. جامعة مطروح تدفع بقافلة متكاملة لخدمة أهالي قرية الجراولة

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