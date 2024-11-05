مع تقلبات الطقس.. كيف يحمي الغذاء الصحي من نزلات البرد في الشتاء؟

مع تغير المناخ وانخفاض درجات الحرارة يتعرض الكثير من الأطفال وكبار السن للإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، لذلك يُنصح بالاهتمام بالتغذية السليمة التي تقوي المناعة وتحمي من التعرض للإصابة بهذه الأمراض.

وحول ذلك أكد الدكتور محمد عز العرب استشارى الباطنة والجهاز الهضمى والكبد بمعهد القومى للكبد ، أن التغذية السليمة بدون أي مواد حافظة أو زيوت مهدرجة بالغذاء تساوى حياة خالية من الأمراض بالإضافة الي ذلك يجب تقوية وتحفيز الجسم بمناعة قوية لحمايته من نزلات البرد والأنفلونزا خاصة خلال تقلبات الطقس.

وأكد استشارى الباطنة أنه ينصح باتباع نظام غذائى غنى بالعناصر الغذائية الهامة، ومنها:

- فيتامين سى

يحتوى على خصائص مفيدة تعمل على تقوية الجهاز المناعى، وتشمل هذه الأغذية الغنية به الحمضيات كالبرتقال والليمون والجريب فروت، والفراولة والفلفل الحلو والبروكلى.

- الزنك

معدن يساعد الجهاز المناعى على العمل بصورة جيدة ، ومن الأطعمة التى تعمل بشكل كبير فى إمداد الجسم بالفيتامينات والعناصر الغذائية مثل المكسرات والبذور والفاصوليا والحبوب الكاملة، والبيض.

- البروبيوتيك

الأمعاء الصحية لها دورا فى تقوية المناعة، وخلق نظام دفاعى طبيعى ضد الإصابة بالأمراض، وتشمل الأطعمة الغنية به الزبادى واللبن الرايب والجبنة القريش

- الثوم

يتميز الثوم بمواد طبيعية مضادة للفيروسات والبكتيريا، ويمكن تناولك لها يعمل على منع نزلات البرد وتخفيف الأعراض، وتقوية الجهاز المناعي.

- الزنجبيل

يحتوى على خصائص مضادة للفيروسات، وتناوله يعمل على تقوية الجهاز المناعى، لذلك يمكنك اضافته على الطعام، أو تناوله كمشروب.

- شوربة الدجاج أو اللحم

تحتوى على مضادات للأكسدة، وبعض جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، لذلك تناولك لها يساهم بصورة طبيعية في تقوية المناعة، والحماية من الأمراض المرتبطة بتقلبات الطقس.