الحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف لشاب دهس طبيب بالخطأ بالفيوم

أصدرت محكمه جنح الفيوم بمحافظه الفيوم، برئاسة المستشار محمد حامد قرارها بمعاقبة المتهم"ه و .ا " بالحبس لمدة 3 سنوات وكفالة 100 الف جنيه لوقف تنفيذ الحكم مؤقتا، والزامته بالمصاريف الجنائية، وذلك لاتهامه بدهس الدكتور احمد عثمان العشيري دهسا بالسيارة عن طريق الخطأ في حادث سير بمحافظة الفيوم، وقام محامي المجني عليه بالاستئناف علي الحكم وحددت هيئة المحكمه جلسة 3ديسمبر المقبل للاستئناف علي الحكم .

وتعود احداث الواقعه عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم إخطارا من مأمور قسم أول الفيوم يفيد ورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بتلقيها بلاغاً بوقوع حادث دهس سيارة ملاكي لأحد الأشخاص بمنطقة دلة دائرة المركز ووجود جثة.



على الفور انتقلت قوات الأمن وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين مصرع أحمد عثمان علي العشيري أستاذ جراحة القلب بجامعة الفيوم، وكشفت المعاينة أنه أثناء وقوفه أمام أحدي الكافيهات منتظراً بمنطقة دله صدمته سيارة ملاكي أدت إلى اصطدام جسده بلوحة إعلانات وسقط على الأرض غارقاً في دمائه، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الجامعة وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

