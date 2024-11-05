التجار يوقفون بيع الذهب الخام ومخاوف من تحريك سعر صرف الدولار

أوقف بعض تجار الذهب الخام بالسوق المحلي عمليات البيع والاكتفاء بالشراء خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بفعل مخاوف تحريك سعر صرف الدولار، في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بالانتخابات الأمريكية، والتي قد تدفع أسعار الذهب لمستويات قياسية جديدة خلال الفترة المقبلة.

قال المهندس، سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن بعض تجار الذهب الخام أعلنوا وقف البيع والاكتفاء بالشراء، مع مخاوف تحريك سعر الدولار، وتقييم الذهب على سعر دولار قد يتحاوز 50 جنيهًا، للتحوط من الارتفاعات المتوقعة بالبورصة العالمية، الأمر الذي قد يدفع الذهب والدولار لمستويات جديدة.

أوضح، إمبابي، أن عمليات البيع الطفيفة التي تجارى حاليًا داخل السوق، بعيدة عن الأرصدة الأساسية لتجار الخام، وتتم فقط على المشتريات اليومية من البيع العكسي للمواطنين، تجنبا للمخاطر بالأرصدة الأساسية من الذهب .

أضاف، إمبابي، أن السوق يشهد حالة من الطلب المرتفع خلال الفترة الحالية مع تحرك سعر الدولار بالبنوك، ومخاوف المواطنين من استمرار الارتفاع، لاسيما مع نقص المعروض، بجانب رغبة تجار الخام عدم المخاطرة والتفريط في أرصدتهم بالأسعار الحالية، و سجل سعر صرف الدولار نحو 49.20 جنيه خلال تعاملات اليوم.

أشار، إمبابي، إلى أن أسعار الذهب بالبورصة العالمية، ارتفعت بنحو 5 دولارات خلال تعاملات اليوم، لتسجل الأوقية نحو 2741 دولارًا.

وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بقيمة 55 جنيهات خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3770 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2825 جنيهًا، في حين شهدت الأوقية حالة من التذبذب حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2736 دولارًا، ولامست مستوى 2750 دولارًا، واختتمت التعاملات عند 2736 دولارًا.

وسجلت سعر جرام الذهب عيار 24 في تعاملات أمس نحو 4371 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3279 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2550 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 30600 جنيه.

وينصب تركيز الأسواق على الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وسط توقعات بنسب متقاربة بين نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس والرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.

سيكون هناك خطر مع فوز ترامب بالتشكيك في استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مما يجعل من الصعب عليه الاستجابة للتضخم المرتفع بسياسة نقدية مناسبة، لذلك، من المرجح أن يؤدي فوز ترامب إلى ارتفاع سعر الذهب، وعلى النقيض من ذلك، فإن فوز هاريس من شأنه أن يضع الذهب تحت الضغط.

ومن المقرر أن يصدر قرار سعر الفائدة للبنك المركزي الأمريكي وتصريحات رئيسه جيروم باول يوم الخميس، وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس، بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن يلمح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول باحتمالات خفض أسعار الفائدة مرة أخرى في المؤتمر الصحفي اللاحق.