إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربي

أصيب 4 أشخاص جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي بالقرب من إسعاف الناصرية، باتجاه أسيوط، ووجود مصابين.

على الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 4 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.