ضبط عنصرين إجراميين بالجيزة والقليوبية لحيازتهما مخدر البودر بـ25 مليون جنيه

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصرين إجراميين) بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار بمخدر البودر "الحشيش الإصطناعى" وترويجه على عملائهما، مُتخذان من دائرة (مركز شرطة قليوب بالقليوبية- قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة) مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.. عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما وبحوزتهما (10 كيلو جرام لمخدر البودر "الحشيش الإصطناعى" – فرد خرطوش وعدد من الطلقات - مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى").

هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ (25 مليون جنيه تقريباً) تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.