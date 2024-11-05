الانتخابات الأمريكية 2024.. هاريس: "اليوم نصوت لأننا نحب بلادنا ونؤمن بها"

قالت المرشحة الرئاسية الديمقراطية كاملا هاريس، إنه حان موعد الانتخابات واليوم نصوت لأننا نحب بلادنا ونؤمن بها، وذلك بحسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء.

يذكر أنه تُجرى الانتخابات اليوم الثلاثاء، حيث يصوت ملايين الأمريكيين لاختيار رئيس جديد، إلى جانب انتخابات تشريعية لملء مقاعد في مجلس النواب الأمريكي وأخرى في مجلس الشيوخ.

ومن المتوقع أن يدلي العدد الأكبر من الناخبين بصوته اليوم الثلاثاء؛ لاختيار إما المرشح الجمهوري دونالد ترامب أو المرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس.