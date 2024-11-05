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الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بمشاركة 5 دول.. غدًا انطلاق فعاليات مؤتمر الذكاء الاصطناعي بتمريض سوهاج

رئيس جامعة سوهاج
رئيس جامعة سوهاج
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أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، عن انطلاق المؤتمر العلمي الدولي السادس الذي تنظمه كلية التمريض بعنوان (الذكاء الاصطناعي في التمريض "التعليم والممارسة") ، وذلك غدًا الاربعاء الموافق 6 من نوفمبر الجاري بقاعة المؤتمرات الزجاجية بمقر الجامعة القديم.

وأوضحت الدكتورة غنى عبد الناصر، عميد الكلية، أن فعاليات المؤتمر ستتناول عدد من المحاور الهامة، والتى تشمل الذكاء الاصطناعي في تعليم التمريض، الذكاء الاصطناعي في ممارسة التمريض، الذكاء الاصطناعي فى أبحاث التمريض، وأيضًا سيناقش إيجابيات وسلبيات الذكاء الاصطناعي، والقضايا الأخلاقية للذكاء الاصطناعي، مضيفةً أن المؤتمر سيضم عدد من الجلسات العلمية التي يشارك بها نخبة من الأساتذة والمتخصصين من مختلف الجامعات.

من جانبها، أوضحت وكيل الكلية للدراسات العليا، أن عدد المشاركين في الموتمر 233 مشارك ما بين متحدث وحضور أونلاين وحضور فعلي من جامعات مختلفة من داخل مصر وخارجها، مثل المملكة العربية السعودية والأردن واليمن والإمارات والعراق، بالإضافة إلى دولة ماليزيا وعدد من الجامعات المصرية.

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