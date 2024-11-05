انطلاق عروض برنامج القاهرة تنادي ضمن فعاليات "دي - كاف".. الخميس

تنطلق عروض برنامج " القاهرة تنادي"، الخميس المقبل الموافق 7 نوفمبر، ضمن فعاليات مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة "دي-كاف"، في نسخته الثانية عشر، والتي انطلقت في 17 أكتوبر الماضي وتستمر حتى 10 نوفمبر.

ويضم البرنامج 8 عروض مميزة لفنانين مصريين وعرب، و هي "نازار" للارا قبيسي من لبنان والمملكة المتحدة، "ماذا لو لم تكن تلك الدموع دموعي وحدي" لرشا بارود من لبنان، و"شظايا" لأميمة البحري من تونس، "هذيان ممزق" لأحمد غريب من مصر، "استيقظت إنسانا متعرقًا" لداليا خليفة من لبنان، "ضوء" لريتا عكروش من الأردن، "دريسينغ رووم" لبيسان الشريف وحلا عمران فلسطين وسوريا وفرنسا، ومن مصر عرض "أنا عشقت" لأسامة حلمي.

وتضم عروض اليوم الأول من فعاليات برنامج القاهرة تنادي عرض "نازار" للفنانة لارا قبيسي من لبنان والمملكة المتحدة، والذي يقدم خلال الفترة من 7 حتى 10 نوفمبر، في تمام السابعة مساء، بمحل ممر كوداك، و"نازار" هو عرض أدائي حي متعدد الحواس يضم طرفين ويتضمن الواقع الافتراضي، بدعم من الصندوق العربي للثقافة والفنون ومجلس الفنون في إنجلترا وبي ثري ميديا.

ويعرض على مسرح الفلكي "ماذا لو لم تكن تلك الدموع دموعي وحدي؟" للمخرجة اللبنانية رشا بارود، في تمام الثامنة مساءً، ويكشف العرض النقاب عن المسكوت عنه من خلال الأصوات والصور.

ويعرض للجمهور على ساحة روابط للفنون 3 عروض رقص في ليلة واحدة، تبدأ في التاسعة والنصف مساءً، والعرض الأول بعنوان "شظايا" للمخرجة التونسية أميمة البحري، في عرضه العالمي الأول، وبدعم من وزارة الثقافة التونسية. ويروي العرض قصة شخصية يعاد تجميعها لتُقدم للذات والآخر والكينونة.

والعرض الثاني "هذيان ممزق"، تصميم حركة وأداء أحمد غريب من مصر، بدعم من ليلة رقص معاصر 2023 ويلا دانس استوديو، وينتمي العرض إلى عالم الكولاج السمعي البصري الذي يأخذ الجمهور في رحلة لعوالم أصوات مختلفة متأثرة بروح الماضي ويستكشف المشاعر الإنسانية والأفعال التي تتراوح ما بين المعاناة والحزن إلى السعادة.

أما العرض الثالث فهو "استيقظت إنسانا متعرقا" من لبنان، إخراج وأداء داليا خليفة، وهو عرض سمعي بصري تتحرك فيه داليا في مواجهة ستار خلفي مع صورة رمزية (أفاتار) لها تتعرق بالحجم الطبيعي. وينطلق من بحث خليفة حول العرق كونه ظرف سياسي اجتماعي مليء بالمفارقات، في ظل وضع لبنان الاقتصادي المأزوم، بدعم من منحة مفردات للفنانين وNIKA Project Space.

جدير بالذكر أن برنامج (القاهرة تنادي) هو مبادرة أطلقها الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة، والذي يهدف لدعم الفنانين العرب، ودعم المشھد الفني العربي المعاصر، ويوفر الملتقى منصات لعرض أعمال الفنانين العرب، وإنتاج أعمال فنية للفنانين المتمرسين، وإعلاء الأصوات الفنیة المتنوعة في المنطقة، كما یمھد البرنامج الطریق لتوفير الاستقرار المالي للفنانين، وتوسيع قاعدة جمهورهم، وتعزيز التفاهم المتبادل بین العالم العربي والثقافات الأخرى، بدعم من المجلس الثقافي البريطاني.