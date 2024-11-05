أكاديمية الشرطة تنظم الملتقى الأول للمواطنة الرقمية

نظمت أكاديمية الشرطة الملتقى الأول للمواطنة الرقمية تحت شعار (تعلم – إحمى – احترم) بمركز بحوث الشرطة ، بمشاركة عدد من قيادات وزارتي الداخلية والشباب والرياضة ، ونخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين ، وبحضور عدد من طلبة الجامعات المصرية وكلية الشرطة.



تناول الملتقى عدد من الموضوعات الهامة منها (جهود الحكومة في مواجهة مخاطر التحول الرقمي وتعزيز المواطنة الرقمية وتنمية المهارات الرقمية للكوادر البشرية بمختلف الوزارات - دور وزارة الداخلية في مواجهة العنف الرقمي وتحقيق الأمن السيبرانى وحماية البيانات الشخصية) وقد كان لتلك المناقشات الثرية بالغ الآثر الإيجابي لدى الحاضرين والمشاركين بالملتقى.