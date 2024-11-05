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الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

أكاديمية الشرطة تنظم الملتقى الأول للمواطنة الرقمية

اكاديمية الشرطة
اكاديمية الشرطة
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 نظمت أكاديمية الشرطة الملتقى الأول للمواطنة الرقمية تحت شعار (تعلم – إحمى – احترم) بمركز بحوث الشرطة ، بمشاركة عدد من قيادات وزارتي الداخلية والشباب والرياضة ، ونخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين ، وبحضور عدد من طلبة الجامعات المصرية وكلية الشرطة.  
 

تناول الملتقى عدد من الموضوعات الهامة منها (جهود الحكومة في مواجهة مخاطر التحول الرقمي وتعزيز المواطنة الرقمية وتنمية المهارات الرقمية للكوادر البشرية بمختلف الوزارات - دور وزارة الداخلية في مواجهة العنف الرقمي وتحقيق الأمن السيبرانى وحماية البيانات الشخصية) وقد كان لتلك المناقشات الثرية بالغ الآثر الإيجابي لدى الحاضرين والمشاركين بالملتقى.

التحول الرقمي تعلم – إحمى – إحترم أكاديمية الشرطة الملتقى الأول للمواطنة الرقمية