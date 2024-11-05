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الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الانتخابات الأمريكية 2024.. بايدن لـ"الأمريكيين": اذهبوا للتصويت ولنصنع التاريخ بانتخاب كاملا هاريس

بايدن للأمريكيين..
بايدن للأمريكيين.. اصنعوا التاريخ بانتخاب كاملا هاريس
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دعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن الشعب الأمريكي عبر حسابه على منصة "إكس" للتصويت في الانتخابات، قائلًا: اذهبوا للتصويت ولنصنع التاريخ بانتخاب كاملا هاريس، وذلك بحسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء.

يذكر أن الانتخابات الأمريكية تجرى اليوم الثلاثاء، حيث يصوت ملايين الأمريكيين لاختيار رئيس جديد، إلى جانب انتخابات تشريعية لملء مقاعد في مجلس النواب الأمريكي وأخرى في مجلس الشيوخ.

ومن المتوقع أن يدلي العدد الأكبر من الناخبين بصوته اليوم الثلاثاء؛ لاختيار إما المرشح الجمهوري دونالد ترامب أو المرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس.

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