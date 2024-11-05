تعرف على جدول الدوري للناشئات مواليد 2006 "المجموعة الثانية"

أصدرت إدارة شئون المسابقات للاتحاد المصري لكرة القدم ، جدول الدوري العام مواليد 2006 (المجموعة الثانية) للكرة النسائية للموسم الرياضي 2024-2025.

يأتي ذلك في أطار دعم فرق كرة القدم النسائية في مصر، والاهتمام بها وتدعيم الفرق بمواهب شابة ، والاهتمام بملف الكرة النسائية في مصر.

وكانت أعلنت إدارة شئون المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه سيتم إجراء قرعة دوري الجمهورية للناشئات لكرة القدم النسائية موسم ٢٠٢٤،٢٠٢٥ داخل اتحاد الكرة بالجزيرة ، وذلك لمواليد ٢٠٠٦، ٢٠٠٨ ، ٢٠٠٩ ،٢٠١١.

وأخطر الاتحاد جميع أفرع مركز الشباب والأندية، لتفويض مندوب من كل فرع لمقر الاتحاد وذلك لحضور القرعة الخاصة بالدوري.

للتعرف على الجدول انظر الصور التالية:

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