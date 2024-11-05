عضو بالغرف السياحية يطالب بإحياء مسار العائلة المقدسة

تقدم عماد مرقص عضو اتحاد الغرف السياحية، بمذكرة لوزير السياحة والآثار شريف فتحي، طالبه فيها بتشكيل لجنة من الاتحاد والغرف للسياحة اليهودية والمسيحية، تكون مهمتها إحياء ملف السياحة الدينية الوافدة لمصر.



وقال مرقص في مذكرته، إنه سيكون على رأس اهتمامات لجنة السياحة القبطية واليهودية مشروع مسار العائلة المقدسة والذي أثار اهتمام العالم ولكنه لم يحظ بنصيبه العادل من الحركة الوافدة، كما لم يلقى أي اهتمام داخلي حتى بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإحياء المسار، وأيضا تهتم اللجنة بسياحة الحج الى بيت المقدس والتي يتم العمل بها الان في فترة الأعياد فقط وبأعداد محدودة في حين يمكن أن تعمل طوال العام.



وأضاف: "لدينا مشروع يتم دراسته الآن قد يكون مثار اهتمام العالم كله وهو مسار خروج اليهود من أرض مصر مع النبي موسى عليه السلام، ويمكن للجنة أيضا دعم وتعزيز زيارات دير سانت كاترين ومنطقة ملتقى الأديان، والتي كانت أحد برامج الزيارات السياحية الوافدة الى القدس من جميع دول العالم".