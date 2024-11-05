برلمانية: ما أسباب توقف حركة تعيينات عمداء المعاهد العالية الخاصة ؟

تقدمت النائبة سحر العشري، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من رئيس الحكومة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، مفاداه لماذا لا تعيّن المعاهد العالية الخاصة عمداء جدد رغم مرور شهر على العام الدراسي ؟

وأوضحت عضو مجلس النواب، وجود عدد من المعاهد العالية الخاصة في مصر، تتراخي وتتعنت أحيانًا في سير عملية تعيينات العمداء بها، ورغم أن تلك الخطوة كان لها أن تتم قبل بدء العام الدراسي الجديد، إلا أنه لم يحدث تعيينات الفترة الأخيرة، إذ تصل عدد تلك المعاهد إلى 190 معهدًا.

وأشارت إلى أن بعض المعاهد أيضًا تواجه أزمة تعيينات وتوقف التعيين منذ 5 سنوات دون حل، في حين يسبب عدم تعيين عمداء للمعاهد إلى حدوث اضطراب في القرارات المهمة والرسمية الخاصة بالطلاب أثناء العملية التعليمية، إذ أن أي شخص آخر لا يملك اتخاذ قرارت مهمة.

وذكرت سحر العشري، أن من ضمن هذه المعاهد، المعهد العالي التجاري بالمحلة الكبرى، المعهد العالي للهندسة بالتجمع الأول، والمعهد العالي للهندسة ببلبيس، ومعهد الفنون التطبيقية بالتجمع الخامس، ومعهد الإعلام بمدينة الثقافة والعلوم، ومعهد الإعلام بالمنيا.

وبناءً عليه، طالبت عضو مجلس النواب الحكومة بحل أزمة تعيينات العمداء في المعاهد العالية الخاصة، خاصةً التي أشرنا إليها، لمنع ارتباك العملية التعليمية أثناء العام الدراسي، بما يؤثر بالسلب على الطلاب. موجهة عدة تساؤلات لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للرد عليها مفاداها ما أسباب توقف حركة تعيينات عمداء المعاهد العالية الخاصة ؟ ولماذا تفتقر تلك المعاهد من وجود قيادة حاسمة وقوية على الموظفين لتنظيم عملية التعيينات بدلا من التعنت؟ ولماذا تترك وزارة التعليم العالي مستقبل الطلاب والمعاهد في أيادي موظفين غير جديرين؟.