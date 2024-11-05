سفارة إسبانيا في مصر تنظم ندوة لمناقشة أعمال المهندس المعماري حسن فتحي

تنظم سفارة إسبانيا في مصر ندوة بعنوان "حسن فتحي: ضد التيار" يوم 10 نوفمبر 2024، في معهد ثرفانتس بالقاهرة.

تهدف الندوة إلى الإشادة بإرث المهندس المعماري المصري العالمي حسن فتحي، كجزء من سلسلة من الفعاليات التي بدأت بمعرض في مؤسسة البيت العربي في مدريد عام 2021، والذي أسفر عن إصدار كتاب - كتالوج ثنائي اللغة بعنوان "حسن فتحي: ضد التيار".

سيدير الندوة الكاتب والمقيّم خوسيه تونو مارتينيث، الحاصل على بكاليوس في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا من جامعة كومبلوتنسي في مدريد ودكتوراه في الفلسفة من جامعة مدريد المستقلة. سيشارك في الندوة مجموعة من الخبراء في مجالات متعددة، منهم سيرج سانتيلي، المهندس المعماري الفرنسي المتخصص في العمارة العربية؛ شهيرة محرز، المصممة والمتخصصة في العمارة والفنون الإسلامية؛ بلسم عبد الرحمن، أمينة مجموعات العمارة الإقليمية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة؛ رشا إسماعيل، أستاذة في جامعة القاهرة والمترجمة لكتاب "حسن فتحي: ضد التيار"؛ وإبرام إبراهيم، المهندس المعماري والباحث في الاستدامة.

يتناول الكتاب الحاجة إلى عمارة تحترم التقاليد الثقافية والبيئية، ويشجع فتحي القراء على التفكير في التحديث واستخدام المواد التقليدية.

يحتوي الكتاب على مخططات ونماذج وصور فوتوغرافية لأعمال حسن فتحي، الذي وُلد في الإسكندرية عام 1900 وتوفي في القاهرة عام 1989، ويعرف بـ "مهندس الفقراء".

تُعقد الندوة يوم 10 نوفمبر الساعة 18:30، والدخول مجاني حتى اكتمال العدد.