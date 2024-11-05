تدريب وتأهيل القائمين على مشروع رأس المال بمدارس التعليم الفني ببني سويف

شهدت الدكتورة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، فعاليات تنفيذ البرنامج التدريبي "رفع كفاءة وتنمية المهارات الإدارية والمالية " للقائمين على تنفيذ مشروع رأس المال بمدارس التعليم الفني بقاعة المديرية بحضور المهندس كامل أبو طالب مدير عام التعليم الفني وعمر سيد مدير عام الشئون المالية والإدارية .

يأتي ذلك في إطار حرص وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف على تطوير الأداء ومنظومة العمل بمشروع رأس المال، والتي تنفذه الوزارة ضمن خطة الدولة لتطوير التعليم الفني والسعي إلى زيادة مخرجاته والارتقاء بجودة ومنظومة التعليم الفني وربطه بسوق العمل بما يخدم خطط وسياسات التنمية المستدامة للدولة المصرية رؤية مصر 2030.

وأشارت وكيل تعليم بني سويف، إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتطوير منظومة التعليم الفني لدورها في توفير فرص العمل والتخفيف من مشكلات البطالة وتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير الأبدي العاملة المدربة من خلال ربط خريجي التعليم الفني بسوق العمل والاستفادة من مشروع رأس المال بتدريب وتأهيل الطلاب فعليا مما يسهم في تزويد سوق العمل بخريجين ذوي كفاءة عالية.



وخلال اللقاء أجرت وكيل الوزارة حواراً مع المتدربين حول أهمية موضوع البرنامج التدريبي ولا سيما أنه يخص جانباً مهما في سبيل تطوير التعليم الفني مطالبة بتحقيق الاستفادة القصوى من البرنامج التدريبي وخاصة النواحي المالية والإدارية والعمل على تطوير الأداء ومنظومة رأس المال بمدارس التعليم الفني

واضاف المهندس كامل أبو طالب مدير عام التعليم الفني، أن البرنامج التدريبي يستهدف ما يزيد عن 87 من القائمين على مشروع رأس المال بمدارس التعليم الفني ما بين ( مدير المدرسة ، وكيل المشروع ، المسؤول المالي ، رؤساء الأقسام) ويتم على مدار أربعة أيام بقاعة المديرية ومدرج الميكانيكية ومدرج مدرسة بني سويف الزراعية ) ويهدف إلى رفع كفاءة المنفذين لمشروع رأس المال والعمل على تنمية مهاراتهم المالية والإدارية لتحقيق الاستفادة القصوى من المشروع لمواكبة التطور الذي يشهده التعليم الفني والذي أصبح يلعب دورا في تأهيل وتدريب الطلاب والطالبات وتزويدهم بالمهارات والقدرات والمعارف اللازمة لربطهم بسوق العمل، مضيفا أن التدريب يتم بالتنسيق بين التدريب والشؤون المالية والإدارية وإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالمديرية بمشاركة ولاء ابو زيد مسئول تدريب التعليم الفني وتامر جمال مسئول تقويم الأداء للتعليم الفني.