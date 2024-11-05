تكثيف البحث عن المتهم بدهس شاب من ذوي الهمم وزوجته في العجوزة

يجري ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة، تحريات أمنية مكثفة لسرعة ضبط السائق المتهم بدهس شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة وزوجته والتسبب في إصابة الأول ووفاة الثانية، أعلي كوبري أكتوبر بدائرة قسم شرطة العجوزة.

تلقي المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة مصابا بكسور وكذا استقبال زوجته جثة هامدة وادعاء حادث مروري بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء سير شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة وبرفقته زوجته على الدراجة النارية ذات ال3 عجلات المخصصة لذوي الإعاقة أعلي كوبري أكتوبر بدائرة القسم اصطدمت بهما سيارة مجهولة مما تسبب في إصابة الشاب ووفاة زوجته، جري التحفظ على جثمان المتوفاة داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة ضبط السائق والسيارة المتسببين في الحادث وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.