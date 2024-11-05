محافظ الجيزة يوقع خطاب النوايا لإقامة التوأمة مع نانجينغ بجمهورية الصين الشعبية

وقع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة خطاب النوايا لإقامة التوأمة مع مدينة نانجينغ الصينية، وذلك بديوان عام المحافظة بحضور وفد المدينة والمرافقين له ومندوبي سفارة جمهورية الصين الشعبية بمصر.

وخلال مراسم التوقيع رحب المحافظ بتشين يونغ، العضو الدائم في لجنة الحزب الشيوعي الصيني لمدينة نانجينغ ووفدي المدينة والسفارة الصينية، مؤكدًا على سعي المحافظة الدائم لرفع مستوى العلاقات الثنائية بين المحافظة ومختلف المدن حول العالم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن تبادل الخبرات وتوطيد علاقات التعاون مع مختلف البلدان وعلى رأسها جمهورية الصين الشعبية.

وعبر محافظ الجيزة عن حماسه لتوقيع الاتفاقية، مشيرًا إلى عزمه تسخير كافة إمكانيات المحافظة لسرعة ترجمة بنود الإتفاقية على أرض الواقع لتحقيق أقصى استفادة من الخبرات التي تتمتع بها المدينة لكونها أحد أهم مدن مقاطعة جيانغسو بجمهورية الصين الشعبية، والتى تتمتع بتنوع في الأنشطة الاقتصادية والذي من شأنه زيادة مجالات التعاون المتوقعة بين الجانبين.

وأكد المحافظ على أهمية التوأمة والدور المحوري الذي من المقرر أن تلعبه في زيادة حجم التعاون بين مصر والصين من جهة ورفع مستوى الخدمات المقدمة لمواطني محافظة الجيزة من جهة أخرى لكونها تشمل العديد من جوانب التنمية والتي تضمنت تقوية وتعزيز المنفعة المتبادلة بين مواطني محافظة الجيزة ومواطني مدينة نانجينغ، وتطوير أليات تبادل الخبرات والأفكار والمعلومات في قطاعات السياحة والثقافة والتكنولوجيا وحماية الأثار والتقاليد والموروثات الشعبية.

وأضاف المحافظ إلى تطرق الاتفاقية لتكثيف التعليم المتبادل حول الحوكمة الحضارية بين الموظفين بالمنشأت العامة بالبلدين بقطاعات حماية البيئة وتقليل إنبعاثات الكربون، وتبادل الخبرات في مجال التجارة الإلكترونية لدعم الصناعات الناشئة وأصحاب الحرف.

كما رحبت هند عبد الحليم، نائب المحافظ بوفد المدينة والسفارة الصينية معربة عن تطلعها لتكرار الزيارة وعزمها عقد المزيد من الاجتماعات وجلسات التفاهم حول بنود الاتفاقية لبحث أليات التنفيذ وتفعيل برامجها.

من جانبه عبر تشين يونغ وأعضاء وفد مدينة نانجينغ وسفارة جمهورية الصين الشعبية بمصر عن شكرهم لحفاوة الاستقبال مبدين سعادتهم لزيارة محافظة الجيزة والتي تتمتع بمكانة كبيرة لدى الشعب الصيني.

كما أكد مسؤولي الوفد على حرص جمهورية الصين قيادة وشعبًا على تعزيز التعاون مع حكومة وشعب جمهورية مصر العربية، استكمالا للتاريخ الممتد من العلاقات المشتركة بين الدولتين معربين عن تطلعهم لسرعة تنفيذ بنود الإتفاقية وتوسع الأعمال لتحقيق الأهداف المنتظرة منها.

كما قدم أعضاء الوفد الدعوة لمحافظ الجيزة والحضور لتبادل الزيارات بين المدينتين لتعزيز سبل التعاون ومشاركة المزيد من الخبرات والتجارب، وفي نهاية الحفل تبادل الجانبان الهدايا والتقاط الصور التذكارية.