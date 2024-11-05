المجلس القومي يشارك في جلسات تمكين المرأة بالمنتدى الحضري العالمي

شارك المجلس القومي للمرأة أمس الإثنين، في الجلسة الختامية لجلسات تمكين المرأة، والتي جاءت في إطار أول أيام المنتدى الحضري العالمي WUF12 في دورته الثانية عشر بالقاهرة، والمنعقد تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور عدد من رؤساء الدول ووزراء ووزيرات ونواب وزراء ومحافظين، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وتضمنت الجلسة الختامية عرض التوصيات التي انتهت إليها الجلسات بمشاركة عضوات المجلس، ومن أهمها أهمية تسليط الضوء على احتياجات المرأة عبر ادماجها في السياسات والمشروعات التنموية خاصة المرأة المسنة، ودور الأمم المتحدة في مناطق النزاع من أجل إعادة البناء.

كما تضمنت التوصيات التأكيد على أهمية إشراك النساء في تصميم مدن المستقبل، إلى جانب بناء قدرات النساء ورفع الوعي بأهمية التحول الرقمي، وضرورة ابتكار تطبيقات جديدة من المنظور النسائي، والتأكيد على أن المسكن هو حق من الحقوق الأساسية للإنسان، وهو يمنح المرأة الأمن والوصول إلى الاقتصادات المنظمة.