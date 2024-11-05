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الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع شاب دهسته سيارة مسرعة بكورنيش حلوان

أرشيفية
أرشيفية
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لقي شاب مصرعه بعد أن اصطدمت به سيارة مسرعة، بطريق الكورنيش بمدينة حلوان، وتمكنت قوات الأمن من القبض على السائق المتسبب في الحادث.

 وكانت قد وردت إشارة من النجدة لضباط مباحث قسم شرطة حلوان، مفادها وقوع حادث سير ومصرع شاب.

وبانتقال أجهزة الأمن تبين مصرع شاب عشريني، مقيم بمنطقة كفر العلو، بدائرة قسم شرطة حلوان، إثر اصطدام سيارة ملاكي به أثناء سيرها بطريق كورنيش النيل بالقرب من شركة مفكو.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط سائق السيارة الملاكي المتسبب في الحادث، وتبين أنه كان يقود سيارته بسرعة زائدة، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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