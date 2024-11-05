شهدت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الثلاثاء، حفل تنصيب المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المدارس الثانوية بالمحافظة، بحضور إسماعيل جاتو وكيل المديرية، والدكتورة لطيفة طرمان موجه عام التربية الاجتماعية، ومحمد فيصل عشماوي موجه أول التربية الاجتماعية بالمديرية.

وأوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أن الانتخابات أجريت وسط أجواء ديمقراطية تتسم بالنزاهة والشفافية، حيث تم اختيار وتشكيل المكتب التنفيذي لطلاب المرحلة الثانوية.

وأسفرت انتخابات المرحلة الثانوية عن فوز الطالب أحمد كامل السعيد بمدرسة الشهيد أحمد عبدالكريم حجاج الثانوية العسكرية بمنصب امين إتحاد طلاب المديرية والطالبة ريتاج محمد عبدالعزيز بمدرسة الحمام الثانوية بنات بمنصب الأمين المساعد كذلك فوز الطالب يوسف محمد حسن بمدرسة الحمام الثانوية بنين بمقرر اللجنة الثقافية والدينية بينما فازت الطالبة أحمد عبداللاه كامل بمدرسة النجيلة الثانوية بمقرر اللجنة العلمية وفوز الطالب البراء فايز على بمقرر اللجنة الرياضية والكشفية والطالبة جميلة سامي فوزي بمدرسة النجيلة الثانوية مقرر اللجنة الفنية والطالبة حنان حامد بمدرسة مطروح الفنية بنات مقرر اللجنة الاجتماعية.

وأشادت وكيل الوزارة بانتخابات الاتحاد التنفيذي، مشيرة إلى أنها تجربة ديمقراطية رائدة يمارسها الطلاب بأنفسهم على غرار ما حدث في انتخابات الاتحاد التنفيذي للمحافظة في إطار انتخابات اتسمت بالنزاهة والشفافية والمصداقية، موضحة أن هذه التجربة الديمقراطية كان نتاجها الرائع انتخاب مكتب تنفيذي يمثل جموع طلاب المحافظة عبر خلالها الطلاب عن أنفسهم فى اختيار خير من يمثلهم.

وكيل “تعليم مطروح” تنصب المكتب التنفيذي لطلاب المرحلة الثانوية

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