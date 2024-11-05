الانتخابات الأمريكية 2024.. سيناريوهات قضايا المناخ حال فوز ترامب أوهاريس

توقع معهد قضايا المناخ الدولي، أن يكون لنتائج الانتخابات الرئاسية الامريكية 2024 تأثيرات واسعة على قضايا البيئة والمناخ حول العالم.

وذكر تقرير حديث للمعهد اليوم/الثلاثاء/ أنه سيكون تأثير فوز دونالد ترامب في الانتخابات على المناخ العالمي "هائلًا"، لافتا إلى أنه كما كان الحال في فترة ولايته الأولى، إذا انتقل ترامب إلى البيت الأبيض مرة أخرى فيمكن الافتراض أن ترامب سيمنع بشكل فعال التحول من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة.

ونوه التقرير الى أنه إذا فاز ترامب في الانتخابات فمن المرجح أن يحاول التراجع عن تشريعات المناخ المهمة والفعالة والمعتمدة بالفعل من إدارة الأمريكي جو بايدن والتى ستحافظ عليها كاملا هاريس حال فوزها.

ورجح التقرير أن يقوم ترامب بتعديل اللوائح البيئية للنقل والصناعة عبر وكالة حماية البيئة (EPA).

وتوقع التقرير - أيضا - أن ينسحب دونالد ترامب مرة أخرى من اتفاقية باريس لحماية المناخ، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تحتل المرتبة الثانية في العالم من حيث انبعاثات الغازات الدفيئة بعد الصين مشيرا إلى انه إذا نفذ ترامب خططه لولايته الثانية في منصبه، فإن "العواقب على المعركة العالمية ضد أزمة المناخ ستكون هائلة".

