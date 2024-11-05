خلال أيام.. نور عز العرب تصور كليب "ياريتني ما كنت نمت"

تصور المطربة نور عز العرب، كليب أغنية "ياريتني ما كنت نمت"، خلال أيام وهي من كلمات أحمد عادل توفيق وألحان نور عز العرب وتوزيع علي شاكر، ومن إنتاج المنتج فهد الزاهد - lifestylez studio.

ويأتي التعاون الثاني بين الثنائي نور عز العرب وبتول عرفة ضمن المشروع الذي تعاقدت فيه المخرجة المصرية بتول عرفة مع المنتج فهد الزاهد، لتقديم عدد من الكليبات الغنائية في محافظات مصر، تظهر جمال وتنوع وثراء طبيعة محافظات مصر المختلفة، وهو مشروع بتول عرفة الذي بدأت فيه بالفعل من خلال كليب مصطفي قمر "صناعة مصرية" والتي صورته في الإسكندرية وكليب هايدي موسى "لسه صبية".

وحققت نور عز العرب شهرة واسعة بتقديمها أغنية "ثابت يا بلدي" بصوت وائل الفشني، ضمن أحداث مسلسل "الكتيبة 101" من كلماتها وألحانها أيضا وتوزيع كريم عبد الوهاب.

ومن جانبها عبرت المخرجة بتول عرفة عن سعادتها بالتعاون الثاني مع نور عز العرب، مؤكدة أنها فنانة موهبة ومتعددة المهارات تغني وتكتب وتلحن، ولها مستقبل كبير، وأشارت بتول عرفة إلى أنها تستعد حاليا لتصوير الكليب في أحدى محافظات مصر، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان آخر أعمال المخرجة بتول عرفة، خلال العام الجارى 2024 ، كليب هايدي موسى "لسه صبية" وكليب المطربة وعد البحري، "صاحب السعادة"، وكليب أغنية مصطفي قمر "صناعة مصرية"، وكليب أغنية "يملى العين " مع معز علي، إضافة إلى كارول سماحة و شذى حسون و خالد سليم و محمد نور ورانيا يوسف ، كما حصلت علىMiddle East music awards أفضل مخرج كليبات 2024، وسبق وقدمت بتول عرفة ما يقارب ال 140 كليب مع كبار نجوم مصر والوطن العربي منهم حسين الجسمي ونانسي عجرم ورامي عياش وهاني شاكر و كارول سماحة وغيرهم.

وفي مجال المسرح قدمت مؤخرا مسرحية "شحاتين أكاديمي" بالسعودية، وهي من بطولة أحمد فهمي، آيتن عامر، دياب، سامي مغاوري، كما قدمت العرض المسرحي تقدر، أول عرض قائم من بدايته وحتى نهايته على المؤثرات البصرية والهولوجرام وتقنية الـmapping، وهو من بطولة يسرا ومحمد فراج وأكرم حسني وحنان مطاوع وأسماء أبو اليزيد بمشاركة 80 راقصا.